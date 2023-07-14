Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding çalışanlarının maaşlarına yüzde 34 zam yapıldığını açıkladı.

Zam müjdesini sosyal medya hesabından açıklayan Ertekin, "Kıymetli Erciyes Anadolu Holding çalışanları, değerli mesai arkadaşlarım; 2023 Ocak ayında Yönetim Kurulu olarak mavi yakaya ve beyaz yakaya piyasa şartlarının çok üstünde hepimizi mutlu eden bir zam yapmıştık. 2023 yılı ilk 6 aylık olumlu finansal verilerimiz ve özellikle ihracat rakamlarımızdaki artışı göz önünde bulunduran Yönetim Kurulumuz Temmuz ayından geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza %34 zam yapmıştır. Mavi yaka beyaz yaka tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. TMSF yönetiminde idare edilmeye başlandığı günden itibaren işçisi ve yöneticilerini hep en yüksek zamlarla destekleyen fon başkanımıza, kurul üyelerimize ve YK üyelerimize 14.000 mesai arkadaşım adına teşekkür ederim" dedi.