Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 8 maçında galibiyet alamadı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyeti unuttu. Oynadığı son 8 maçta 2 beraberlik alan mavi siyahlılar, 6 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 Kasım’da oynadığı Edirnespor maçını 1-0 kazanan ve sonrasında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen mavi siyahlılar; Tepecikspor ve Turgutluspor ile berabere kalırken Ağrı 1970 Spor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalespor, Zonguldakspor, Sebat Gençlikspor ve Denizlispor maçlarını kaybetti.

Ligin 19. haftasını 20 puanla geride bırakan mavi siyahlı ekip, bu hafta sahasında Mardin 1960 spor ile karşılaşacak.