Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında oynadığı 7 deplasman maçında sadece 5 puan toplayabildi. Mavi-siyahlı takım, deplasmanda sadece 7 Eylül Turgutluspor’u mağlup etti.

Son olarak deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor’a son dakika golü ile mağlup olan Erciyes 38 FK, bu karşılaşma ile ilk yarı deplasman maçlarını tamamlamış oldu. Ligin ilk yarısında 7 kez dış sahada rakiplerine konuk olan Mavi-Siyahlı takım, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 5 puanı hanesine yazdırdı. Erciyes 38 FK, dış saha maçlarında 6 gol atarken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Kayseri ekibi, deplasmanlarda oynadığı maçlarda sadece ligin 3. haftasında oynadığı 7 Eylül Turgutlaspor maçını 2-0’lık skor ile kazandı.

Bursa Nilüferspor ve Büyükçekmece Tepecikspor maçlarından beraberlikle ayrılan ekip, Zonguldakspor, Mardin 1969spor, Niğde Belediyespor ve Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.Erciyes 38 FK, ilk yarıyı 15 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Kırıkkale FK maçı ile noktalayacak.