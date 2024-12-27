Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Mavi siyahlılar, kaleci Çağrı Tanribilir ve forvet Taha Özgür ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Mavi siyahlılar antrenmanlarını sürdürürken, kulüp yönetimi de transfer çalışmalarına başladı. Teknik heyetin raporu istikametinde görüşmelerini sürdüren Erciyes 38 Futbol Kulübü Yönetimi, kaleye ve forvete takviye yaptı. Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezona Niğde Belediyespor’da başlayan kaleci Çağrı Tanrıbilir ile anlaştı. Ligin ilk yarısında 8 lig, 1 kupa maçında görev alan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

İkinci anlaşma ise Karagümrük U19 takımında forma giyen Taha Özgür ile oldu. 2005 doğumlu futbolcu, bu sezon çıktığı müsabakalarda 11 gole imza attı. Genç oyuncu, ligin ikinci yarısında mavi siyahlı formayı giyecek.