Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK’da son oynanan ve 2-1 kaybedilen Denizlispor maçının ardından Teknik Direktör Uğur Kulaksız ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran mavi-siyahlılar Ferhat Timoçin ile yola devam edecek. Erciyes 38 Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Uğur Kulaksız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine büyük fedakârlıkla çalıştığı için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile Teknik Direktörlük görevine Ferhat Timoçin devam edecektir" denildi.