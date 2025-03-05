Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde İsmail Karataş cezalı duruma düştü.
Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde ligin 22.haftasında Niğde Belediyespor maçında sarı kart gören savunma oyuncusu İsmail Karataş cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, ligin 23. haftasında oynanacak olan İzmir Çoruhluspor maçında forma giyemeyecek.
İzmir Çoruhluspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayacak olan İsmail Karataş, ligin 24. haftasında oynanacak olan Bursa Nilüfer Belediyespor maçında yeniden formasına kavuşacak.
Kaynak: İHA