Kadrosuna 6 yeni isim katan Erciyes 38 Futbol Kulübünde teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 futbolcu ile yollar ayrıldı.
Türkiye 3. Lig 4. Grup takımlarından Erciyes 38 FK’da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı. Ligin ikinci yarı kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren mavi siyahlı takımda, teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
Kaleci Abdulkadir Taşdan, Alperen Elmas, Ekrem Kayılıbal, Enes Koçoğlu, Kaan Mert Nasırcılar ve Taha Yeşilbaş, ligin ikinci yarısında Erciyes forması giyemeyecek.
Kaynak: iha