Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak olan 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erciyes 38 FK ile Zonguldakspor arasında oynanacak maça da Ömer Şivka görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu; Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri kamuoyuna açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre Türkiye 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:
İzmir Çoruhluspor-Denizlispor: Mehmet Güçyetmez
Bursa Nilüferspor-Turgutluspor: Umut Yalçınkaya
B.Tepecikspor-Kırıkkalespor: Alperen Çopur
Erciyes 38 FK-Zonguldakspor: Ömer Şivka
Edirnespor-Orduspor 1967 spor: Hakan Yurtseven
Ağrı 1970 spor-K.Maraş İstiklalspor: Berkay Ağış
Polatlıspor-Sebat Gençlikspor: Tayfun Güz
Niğde Belediyespor-Mardin 1969: Semih Kurt