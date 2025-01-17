Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak olan 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erciyes 38 FK ile Zonguldakspor arasında oynanacak maça da Ömer Şivka görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu; Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri kamuoyuna açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre Türkiye 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

İzmir Çoruhluspor-Denizlispor: Mehmet Güçyetmez

Bursa Nilüferspor-Turgutluspor: Umut Yalçınkaya

B.Tepecikspor-Kırıkkalespor: Alperen Çopur

Erciyes 38 FK-Zonguldakspor: Ömer Şivka

Edirnespor-Orduspor 1967 spor: Hakan Yurtseven

Ağrı 1970 spor-K.Maraş İstiklalspor: Berkay Ağış

Polatlıspor-Sebat Gençlikspor: Tayfun Güz

Niğde Belediyespor-Mardin 1969: Semih Kurt