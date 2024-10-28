Nesine 3. Lig’de mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. hafta maçında evinde İzmir Çoruhluspor’u 3-2 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini evinde aldı. Kayseri’de İzmir Çoruhluspor ile karşılaşan mavi siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon oynadığı 8 maçta Turgutluspor, Orduspor 1967 ve İzmir Çoruhluspor’u yenen mavi-siyahlılar, Zonguldakspor FK, Mardin 1969 ve Niğde Belediyespor’a mağlup olurken, Sebat Gençlikspor ve Denizlispor ile ise berabere kaldı.

8 maçta 11 puan toplayan Erciyes 38 FK 9. sırada yer alıyor. Mavi-siyahlılar ligin 9. haftasında deplasmanda Bursa Nilüferspor’a konuk olacak.