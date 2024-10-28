Nesine 3. Lig’de mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. hafta maçında evinde İzmir Çoruhluspor’u 3-2 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Kayserispor’a Sinan Kaloğlu ile 4 puan Kayserispor’a Sinan Kaloğlu ile 4 puan

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini evinde aldı. Kayseri’de İzmir Çoruhluspor ile karşılaşan mavi siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon oynadığı 8 maçta Turgutluspor, Orduspor 1967 ve İzmir Çoruhluspor’u yenen mavi-siyahlılar, Zonguldakspor FK, Mardin 1969 ve Niğde Belediyespor’a mağlup olurken, Sebat Gençlikspor ve Denizlispor ile ise berabere kaldı.

8 maçta 11 puan toplayan Erciyes 38 FK 9. sırada yer alıyor. Mavi-siyahlılar ligin 9. haftasında deplasmanda Bursa Nilüferspor’a konuk olacak.

Kaynak: iha