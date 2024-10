Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Gündüz; "Kısa zamanda iyi işler yaptık ve bir kaç hafta sonra daha iyi olacağız" dedi.

3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü gelecek adına umutlu. Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayan mavi-siyahlılarda her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Gündüz; "Kısa zamanda çok işler yaptık.Kısa zaman içerisinde oluşturduğumuz kadro ile ilk 4 haftayı 5 puanla geçtik. Genç ve gelecek vaat eden oyuncular ile yola çıktık. Bu oyuncu grubu ile inanıyoruz ki her geçen hafta daha iyi olacağız. Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü olarak bu şehrin önemli bir parçası olacağız. Başkanımız ve yönetimimiz ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Birçok bütçeli takımlara göre iyi durumdayız ve daha iyi olacağız. 2-3 hafta içerisinde bu takım bu ligde çok iş yapıp, çok can yakacak” diye konuştu.

Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gündüz, “Hafta sonu deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz sahada iyi futbol oynayan oyunu çirkinleştirmeyen bir takım olmak. Her puan bizim için çok önemli. Her puana talibiz.Mardin’den puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam” dedi.