Erciyes 38 Futbol kulübü, haftalar sonra galip gelebildi. Mavi Siyahlılar son 10 maçında sadece 1 kez kazandı.

Türkiye 3.Lig 4.Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, kötü gidişata dur dedi Ligin 21.hafta maçında sahasında Niğde Belediyespor ile karşılaşan ve sahadan 3-1’lik galibiyet ile ayrılan mavi siyahlılar 9 maç sonrasında kazanan taraf oldu. Ligde oynadığı son 10 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan Erciyes 38 Futbol kulübü, 7 kez de mağlubiyet aldı.

Niğde Belediyespor galibiyeti ile puanını 23’e yükselterek küme düşme hattından uzaklaşan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda İzmir Çoruhluspor’un konuğu olacak.