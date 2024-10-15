Erciyes 38 Futbol Kulübü, Karadeniz ekibi Orduspor 1967 takımını 4 günde ikinci kez 2-1 mağlup etti.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Orduspor 1967 takımı son 4 gün içerisinde 2 kez karşılaştı. Geride kalan hafta içi Türkiye Kupası 2. Kademe Maçında Kayseri’de karşılaşan iki ekip, lig maçında da dün ikinci kez karşılaştı.

10 Ekim Perşembe günü oynanan Türkiye Kupası maçını 2-1 kazanarak rakibini eleyen Erciyes 38 Futbol Kulübü, 13 Ekim Pazar günü oynanan Türkiye 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçını da 2-1 kazanan taraf oldu.

Kayseri’ye lider ve namağlup olarak gelen Orduspor 1967 takımı, son 4 gün içerisinde Erciyes 38 Futbol Kulübü’ne iki kez yenilerek sahadan üzgün ayrılan taraf oldu.