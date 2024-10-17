Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün deplasmanda oynayacağı Niğde Belediyespor maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden bu isimleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Pazar günü Niğde’de oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü-Niğde Belediyespor maçına Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın atandı. Bu müsabakada Mustafa Onur Özgenç ile Ahmet Fındık yapacak.

Maçta Mehmet Çelebi ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.