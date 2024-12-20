Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 lig maçında 41 kez sarı kart, 4 kırmızı kart gördü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 19 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Mavi Siyahlılar, bu maçlarda 4 kez kırmızı kart 41 kez de sarı kart gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü takımında Uğur Göktaş, Hüseyin Ekici, kaptah Ayhan Gürbüz ve Fevzi Can Bozkuş birer kez kırmızı kart gördüler. Mavi Siyahlılar’da en çok sarı kart gören İsmet Yazgan oldu. İsmet 6 kez sarı kart görürken Fevzi Can Bozkuş 5 kez, Ayhan Gürbüz, Ekrem Kayılıbal ve Kadem Yaşar da 4’er kez sarı kart gördü ve birer kez cezalı duruma düştü.

Berkay Sizer, İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Ahmet Çukadar, Yaşar Kavas, Alperen Elmas, Batuhan Kazancı, Ethem Balcı, Hüseyin Ekici ve Hüseyin Fıstıkçı da birer kez sarı kart gören isimler oldu.