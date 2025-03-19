Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, ligde kalan maçlara galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü’nde peş peşe alınan 2 galibiyet 1 beraberlik moralleri üst seviyeye çekti. 3 maçtır yenilmeyen mavi-siyahlılar, ligde bundan sonra oynayacağı maçlardan da maksimum seviyede puan toplamak istiyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, 3 maçta 7 puan toplayan ekip olarak çıkışa geçtiklerini ve bundan sonraki maçlardan da puanları almayı hedeflediklerini söyledi. Ayhan Gürbüz, "7 maçımız kaldı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Başarabildiğimiz kadar puanları toplamak için çabalıyoruz. Umarım ligi istediğimiz seviyede tamamlayacak puanları alırız" dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda Polatlı 1926 spor ile karşılaşacak.