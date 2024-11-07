Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 Spor maçını kazanmak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız; "Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 spor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Çalışmalarını Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde sürdüren mavi siyahlılar, sahasındaki bir maçı daha galibiyetle noktalamak amacında. Antrenör Uğur Kulaksız; "Ligde oynadığımız son 2 maçımızdan 4 puanla ayrıldık. Bu hafta Polatlı 1926 spor maçını da galibiyetle noktalayıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp sahaya galibiyete ulaşmak adına çıkacağız" dedi.

Başkan Özdoğan: "Hacılar’ımıza nitelikli konutlar kazandıracağız" Başkan Özdoğan: "Hacılar’ımıza nitelikli konutlar kazandıracağız"

Erciyes 38 FK ile Polatlı 1926 Spor müsabakası 10 Kasım Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’daki maçın başlama saati 14:00 olarak belirlendi.

Kaynak: iha