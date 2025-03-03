Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında oynadığı maçta Niğde Belediyespor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mavi siyahlılar bu galibiyetle kötü gidişata ’dur’ dedi.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Emre Küçük, Cem Harman, Alişan Küçükkoçak

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çuhadar (Tayyib Kanarya dk. 65), Muhammed Aybar (Oğuzhan Öztürk dk. 80), İhsan Uğur Göktaş, İsmail Karataş, Berkay Sizer, Ayhan Gürbüz (Caner Kaban dk. 65), Enes Erol (Yaşar Kavas dk. 90+3), Hüseyin Ekici (Gürkan Aslan dk. 80), Hüseyin Fıstıkçı, İsmet Yazgan

Niğde Belediyespor: Mert Topuz, İbrahim Halil Şimşek (Serhat Emirler dk. 66), Mert Can (İzzet Topatar dk. 66), Suat Beliktaş, Ahmet Yalçın Öztürk, Abdullah Berkay Ekmekçi, Samet Olgaç, Muhammed Emin Polat, Mertkan Cengiz, Ömer Faruk Demirel (Muhammet Yılmaz dk. 46), Şahin Karakaş (Halil Çiçek dk. 89)

Goller: Ayhan Gürbüz (dk. 6), Ahmet Taner Çuhadar (dk. 29), Tayyib Kanarya (dk. 90+6) (Erciyes 38 FK), Muhammet Yılmaz (dk. 58) (Niğde Belediyespor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Ekici, İsmail Karataş, Muhammed Aybar (Erciyes 38 FK), Muhammed Emin Polat, Suat Beliktaş, Mert Can, Abdullah Berkay Ekmekçi (Niğde Belediyespor)