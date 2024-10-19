Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu haftaki deplasman maçında yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda olacak. Niğde Belediyespor ile karşılaşacak mavi-siyahlılar hazırlıklarını tamamlayarak bugün kampa girdi. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarını gerçekleştiren Erciyes 38 Futbol kulübünde moraller yerinde. Son oynadığı müsabakada lider Ordu 1967 takımını mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran mavi-siyahlılar aynı başarıyı deplasman maçında da sürdürmek istiyor.

Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü arasındaki maç yarın saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı Abdullah Volkan Aydın, Mustafa Onur Özgenç ve Ahmet Fındık hakem üçlüsü yönetecek.