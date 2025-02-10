Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Denizlispor maçından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Murat Demir, Faik Sancaktutan, Sadettin Ebrar Balcı
Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Ramazan Karakurt, Gökhan Süzen, Emir Toprak Dinç (Dk. 88 Oktay Kısaoğlu), Berkant Gündem, Kemal Çetinkaya (Dk. 90 Nuri Kozhan), Yusuf İnanır, Emre Furtana (Dk. 90 Deniz Kodal), Emre Burgaz (Dk. 71 Alaattin Öner), Rıza Mert Pişirici
Erciyes 38 FK: Kadem Yaşar, Muhammed Aybar (Dk. 83 Ziyahan Erbaşı), İsmail Karakaş, Murat Şimşek (Dk. 90 Serkan Kenter), Berkay Sizer, Oğuzhan Öztürk, İsmet Yazgan (Dk. 83 Ahmet Çukadar), Enes Erol (Dk. 62 Ethem Balcı), Hüseyin Fıstıkçı, Caner Kaban, Tayyib Kanarya
Goller: Emre Furtana (Dk. 55), Kemal Çetinkaya (Dk. 79) (Denizlispor), Hüseyin Fıstıkçı (Dk. 76) (Erciyes 38 FK)
Sarı Kartlar: Yusuf İnanır, Rıza Mert Pişirici, Alaattin Öner. Emre Yıldırım, Ali Eren Yalçın (Denizlispor), Hüseyin Fıstıkçı, Tayyib Kanarya, Ethem Balcı, Murat Şimşek, Ahmet Çukadar, Ziyahan Erbaşı (Erciyes 38 FK)