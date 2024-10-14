Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Orduspor 1967 karşısında 4 günde alınan 2 galibiyeti yorumladı. Uğur Kulaksız, rakiplerini iyi analiz etmenin karşılığını aldıklarını söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, “Lider bir takımla oynadık. Onları iyi analiz ettik. Hem kupada yendik hem ligde altın değerinde üç puan aldık. Her maçın hikayesi var. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktiksel olarak istediğimi yaptı” dedi.

Antrenör Uğur Kulaksız, “Tam olarak hazır değiliz. Sezon başı istediğimiz gibi geçmediği için taktiksel olarak eksiklerimiz var. Yüreğimiz oturdu. Abi kardeşlik tamam, aile ortamı oluşturuyoruz. Erciyesspor kültürü oluşturuyoruz. Daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.