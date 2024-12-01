TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 FK; ligin 13. haftasında evinde oynadığı maçta Ağrı 1970 Spor Kulübü’ne 5-2 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Sinan Dereci, Coşkun Yalçın, Mehmet Şenkaya
Solwie Enerji Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, İhsan Uğur Göktaş, İsmail Karataş, Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Ekrem Kayılıbal dk.71), Hüseyin Fıstıkçı, Fevzi Can Bozkuş, Caner Kaban, İsmet Yazgan (Ayhan Gürbüz dk.71), Ahmet Taner Çukadar (Gürkan Arslan dk.85), Berkay Sizer (Ziyahan Erbaşı dk.85)
Ağrı 1970 SK: Vedat Böyükgül, Mahmut Kabul, Emir Aydın, Hivan Özkurt (Enes Yiğit dk.61), Emre Yaşar, Ahmet Öztürk (Oğuzhan Eskiköy dk.75), Hüseyin Bektaş, Efe Birinci, Osman Yıldırım (Emirhan Kahraman dk.90+2), Barış Şen, Hüseyin Mevlütoğlu (Habib Biçer dk.61)
Goller: İhsan Uğur Göktaş (dk.23), Hüseyin Fıstıkçı (dk.44) (Erciyes 38 FK), Osman Yıldırım (dk.27 ve dk.84 pen), Emre Yaşar (dk.58 pen ve dk.90+5), Barış Şen (dk.69),
Sarı kartlar: Fevzi Can Bozkuş, İhsan Uğur Göktaş (Erciyes 38 FK), Emir Aydın, Hivan Özkurt, Hüseyin Bektaş, Habib Biçer, Emre Yaşar (Ağrı 1970 SK)