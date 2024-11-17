3. Lig 4. Grup’ta ligin 11. haftasında Erciyes 38 FK evinde oynadığı maçta Edirnespor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mavi siyahlı takımı 3 puanı getiren golü 37. dakikada Hüseyin Fıstıkçı attı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: M.Taha Onat, Semih Kocaman, Cihat Sevi
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar (Ekrem Kayılıbal dk.61), Berkay Sizer, İsmail Karataş, İhsan Uğur, Ayhan Gürbüz (Fevzi Can Bozkuş dk.52), İsmet Yazgan (Yaşar Kavas dk.61), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Gürkan Arslan dk.84), Hüseyin Fıstıkçı (Murat Şimşek dl.84)
Edirnespor: Hüseyin Genç, Ensar Bilir, Emre Güsel (Efe Yüceer dk.86), Kemal Can, Bahri Can (Emre Ş. dk.70), Fatih Ergen, Yunus Özdemir (Yusuf Özdemir dk.86), Yağız Berkay (Bertuğ Başdemir dk.46), Ömercan Ö., Berkay Ceylan, Mustafa Apardı
Gol: Hüseyin Fıstıkçı (dk.37) (Erciyes 38 FK)
Sarı kart: İsmet Yazgan, Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK), Fatih Figen (Edirnespor)