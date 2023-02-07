Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışı aracının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen sıraya girip deprem bölgesine kan bağışında bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kan veren vatandaşlardan Muhammet Koray Koçak, yaşanan felaketten dolayı Kızılay’a kan vermeye geldiğini söyleyerek, “Biz bu depremi daha önce yaşadık, ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın kan vermesini temenni ediyoruz. Allah depremi yaşayanların yardımcıları olsun” dedi.

Kızılay Erciş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Selçuk ise 1976 ve 2011 Erciş depremlerini yaşadığını belirterek, “Bu depremleri yaşarken halktan ve Kızılay’dan destek almıştık. Bugün Kızılay gönüllüsü olarak çalışmaktayım. Erciş halkı 2011’de, yani yakın zamanda yaşadığı depremden dolayı afete duyarlılığı çok aşırı yüksektir. Şunu bize diyorlar, bugün vefa günüdür. Deprem bölgesine kan göndermek için biz bugün vermeyelim de ne zaman verelim şeklinde düşünüp duygularını dile getiriyorlar” diye konuştu.