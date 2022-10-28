Van’ın Erciş ilçesinde öğrenci taşıması yapan firma yetkilileri ve şoförlerle toplantı yapıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde öğrenci taşıması yapan firma yetkilileri ve şoförlerle toplantı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıda, taşıma ile ilgili sorunlar ve kurallar ele alındı. Öğrencileri taşımaları ile ilgi gerekli kurallar hakkında bilgilendirilen sürücüler, aynı zamanda araçlara öğrenciler dışında kimsenin alınmaması hakkında da uyarıldı.

Şoförler ise kendi sorunlarını dile getirerek, düzeltilmesini talep ettiler.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, taşıma yapan firma yetkilileri ve taşıma yapan şoförler katıldı.