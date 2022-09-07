AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Alım Merkezinin bugün itibariyle hizmet vermeye başladığını ve hububat alımının yapıldığı duyurdu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Alım Merkezinin bugün itibariyle hizmet vermeye başladığını ve hububat alımının yapıldığı duyurdu.

Yaklaşık yirmi yıl aradan sonra 2020 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Van Ajans Amirliğinin yeniden hizmete açılmasını sağlayan Arvas, yine yıllar sonra Erciş’te TMO Geçici Alım Merkezinin açılmasına vesile oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, 180 bin dekar tarım arazisinin bulunduğu Erciş ile çevre ilçeler olan Muradiye ve Çaldıran’ın da dahil edilmesiyle toplamda 350 bin dekar alanda hububat tarımı yapıldığını söyledi. Bu alanlarda 70 bin ton ürün elde edildiğini ifade eden Arvas, bunun yanında söz konusu üç ilçede toplam bin 500 dekar alanda beyaz fasulye ve nohut ekimi de yapıldığını kaydetti. Arvas, “Çiftçilerin büyük emekler vererek elde ettikleri ürünlere hasat dönemi piyasada hak ettiği fiyattan alıcı bulmaları son derece önemlidir. Bu noktada devlet, TMO marifetiyle piyasayı regüle ederek çiftçinin lehine hizmet vermektedir. Bu anlayışla Erciş’te hizmet vermeye başlayan TMO Geçici Alım Merkezi, tarımsal üretimi teşvik edecek ve çiftçiye güvence sağlayacaktır. Bu yıldan itibaren her hasat dönemi hububat alımı, TMO marifetiyle Erciş’te de yapılacaktır. Bu hizmetin kalıcı hale gelmesi için çabamızı sündüreceğiz. Üretici ve tüketici açısından güvence sağlayan Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat dengesizliğinin önüne geçmek için piyasa koşullarını gözeterek gerekli tedbirleri alan bir kurum olma özelliği taşıyor. Çiftçinin kara gün dostu olarak da bilinen TMO, en zor zamanlarda üreticiye destek vererek onlara can simidi olmaktadır. Son olarak ülkemizde yaşadığımız kuraklık sebebiyle özellikle mağdur olan besici ve yetiştiricilerimize sadece ilimiz genelinde Van Ajans Amirliği üzerinden 40 bin ton arpa dağıtılarak çiftçiye destek olunmuştur. Van Gölü kıyılarının en geniş ve bereketli ovalarından birine sahip olan Erciş ilçemizde başlangıç olarak bu hizmete destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal’a üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.