Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından ’tefecilik’ yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından ’tefecilik’ yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş ilçesinde ’tefecilik’ yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 adet senet, 15 adet dekont, 4 adet not defteri ele geçirildi." denildi.