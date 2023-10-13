Van’ın Erciş ilçesinde şube başkanları koordinasyon toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında ilçedeki bütün kurum amirlerinin katılımıyla şube başkanları koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumların iş ve işleyişlerini belirleme, birlikteliği sağlamak, çalışma usullerine belirlemek, ilgili mevzuatlar gereği çalışma saatlerini belirlemek ve kurumlar arası işbirliği ele alınarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.