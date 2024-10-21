VAN (İHA) – Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki dağlık ve kırsal alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen dağ sakızı zor şartlarda toplanıyor.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Yünören köyü kırsalında yetişen kenger bitkisinden elde edilen dağ sakızı; yüz felci, çürük diş tedavisinde, patlayan kulak zarının düzelmesinde, safra kesesinden taş düşürme, kalp damarlarının gevşemesi, diş etlerini kuvvetlendirme, orta kulak iltihaplanması, mide ağrısı ve şişkinliği, ortopedik rahatsızlıklar, çene gevşemesi gibi birçok soruna şifa oluyor. Kekik tadını andıran ve ilk çiğnemeye başlanıldığında tadı hafif acı olan dağ sakızı, çiğnemeye devam edildikçe bu acılık kayboluyor.

Dağ sakızı toplayan Yılmaz Şit, küçüklüğünden beri bu sakızı topladığını belirterek, “Toplamak için etrafını kazıp genişletiriz, o köklerin ucunu kestikçe oradan süt akar. Kiminin sütü kahverengi kimin sütü beyazdır ama kahverengi süt amacına daha uygundur. Bu sakız ortopedik hastalıklarda yani kırıklarda kullanılır. Kendim de birçok hasta da kullandım, faydasını gördüm. Hatta eskiden gelip toplardılar. Kışın onu yanık yaralarına kullanırlardı, birçok faydası var” dedi.