Van’ın Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa seçim güvenliği ve oy kullandırma hakkında eğitim toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığındaki konferansa salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Mehtap Arslan, “Bu seçimi sorunsuz sıkıntısız bir şekilde birlikte tamamlayacağız. Tüm özveriyle çalışmanızı bekliyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bizlere mutlaka ulaşmaya çalışın, aklınıza takılan herhangi soru olduğunda eğitim sonunda mutlaka sorun. Umarım bu eğitim hepimiz için verimli olur” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz ise “Oy pusulalarının olduğu araca binmiyoruz, oy pusulalarını da bizim araçlara almıyoruz. Sandık başına gidişte ve gelişte münferit hareket etmiyoruz. Sizlere refakat edecek yeteri kadar kolluk kuvvetimiz mevcuttur. Her konuda bizlerden yardım alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İlçe Seçim Kurulu Müdürü Cenker Kasapçı ise köylerde görevlendirilen sandık başkanlarının adliyeden çıkarken ve köyden dönerken jandarmayla beraber hareket edeceklerini söyledi.