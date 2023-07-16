VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Çelebibağı Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Faruk Can’ın kullandığı 24 ABA 016 plakalı Toyota marka otomobille Osman Çelik’in idaresindeki 65 AAR 553 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan biri ağır 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.