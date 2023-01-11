Van’ın Erciş ilçesinde okul servis şoförlerine ve okulda çalışan kantin çalışanlarına yönelik “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi” semineri verildi.

Van’ın Erciş ilçesinde okul servis şoförlerine ve okulda çalışan kantin çalışanlarına yönelik “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi” semineri verildi.

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erciş Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliği ile okul servis şoförlerine, okul kantiininde çalışanlara yönelik ”Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi” semineri verildi. Erciş Kaymakamlığı konferans salonunda psikolojik danışman ve rehber öğretmen Abdulaziz Deniz tarafından verilen seminerde ‘öfkene hakim olma ve stres ten uzak durma yöntemleri’ ele alındı