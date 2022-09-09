Van’ın Erciş ilçesinde müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık konferans salonunda müdürler kurulu toplantısı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda şube müdürleri kendi alanlarıyla alakalı konular hakkında konuşmalar yapıp okul müdürlerini bilgilendirdiler.

Şube müdürlerinden sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, öğrencilerin başarı değerlendirmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Cimer, Açık kapı, Hızır Van kurumlarından gelen sorulara dönüş yapılması ve yazılarının yazılmasını önemli olfuğunu ifade eden Alhab, "Pazartesi günü öğrenciler geldiğinde kitaplarını masada görmelerini ve bütün okullardan bunu bekliyoruz. Ayrıca kardeş okul uygulamasını bu yılda yapacağız. Geçen yıl kardeş yapamadığımızı bu yıl yapalım. İşkur’dan girişler bugün yapıldı. En ücra köydeki okullara 1 elaman veriyoruz. Ben son olarak 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ilçemize çocuklarımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizin gibi çalışma arkadaşlarımla her şeyi aşacağıma inanıyorum. Desteklerinizi her zaman bekliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.