Van’ın Erciş ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak için kaymakamlık binası önünden İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Esranur Atuğ, meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde öncelikle kadınlar olmak üzere herkesi bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirterek, "40-69 yaş arasındaki bütün kadınlarımızı mamografi çektirmek ve diğer kanser taramalarını yaptırmak için bekliyoruz" dedi.