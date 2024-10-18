Van’ın Erciş ilçesinde büyüklüğüyle dikkat çeken ve bölge ekonomisine önemli katkı sunan lahananın hasadına başlandı.

Erciş’te her yıl haziran ayında ekimine başlanan ve ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Erciş’te geniş bir alanda ekimi yapılan ve Muş, Bitlis ile Ağrı gibi çevre il ve ilçelere gönderilen lahana, büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tanesi 50 ila 80 TL arasında satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor. Pazar konusunda sıkıntılı olan çiftçilerin en büyük temennisi ise bölgede bir turşu fabrikasının açılması.

Metin Kılıç isimli vatandaş, turşu ve sarma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiftçilerin emek sarf ettiği tarlalara geldiğini belirterek, “Bizim memleketimizde ekilen bu lahanalarımız batıya göre çok daha büyük olabiliyor. Belki de 2-3 katı olabiliyor. İhtiyacı olan aileler gelip çiftçilerimizden lahana alabilirler” dedi.

Çiftçi İbrahim Canpolat ise lahana yetiştiricisi olduğunu belirterek, “Lahanalarımızı yetiştirdik. Lahanaları haziran gibi ekiyoruz ve ekim gibi çıkarıyoruz. Lahanalarımızı getirdik buraya ama bu sene piyasa yok, piyasa çok durgun ve satamıyoruz. Şu anda 70 ila 100 liraya kadar veriyoruz. Geçen sene de 80 liraya veriyorduk. Bu sene lahana dışarı çıkmıyor, çıkmayınca iç pazarda da para etmiyor ve zarar ediyoruz. Çiftçiler mağdur durumdadır. Bizim isteğimiz, Erciş’e turşu fabrikasının kurulması, kapalı halin yapılması ve çiftçilere destek yapılmasıdır” diye konuştu.