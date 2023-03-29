Van’ın Erciş Belediyesi, “Geleceğe Yön Ver Erciş” projesi bünyesinde kadınları ve öğrencileri rol modelleriyle buluşturuyor.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Erciş Belediyesi, “Geleceğe Yön Ver Erciş” projesi çerçevesinde kamu kurumlarında görevli polis, hemşire, sosyolog ve psikiyatrilerin katılımıyla kadınlara ve öğrencilere yönelik rol model etkinliği düzenliyor. Etkinlik bünyesinde bugün kamu kurumlarında görevli kadın personeller tarafından kız öğrencilere meslek seçimleri ve ilgi alanlarının belirlenmesi konusunda yönlendirici bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, duydukları memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Erciş Belediyesine teşekkür etti.