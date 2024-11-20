Van’ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda hareket eden polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, aynı zamanda 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, çeşitli miktarlarda sigara yapımında kullanılan makaron, 1 adet sigara yapımında kullanılan elektrikli makaron dolum makinesi, çeşitli miktarlarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.