Van’ın Erciş ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığının konferans salonunda Arif Nihat Asya Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümü olduğunu belirterek, “102 yıldır gururla söylediğimiz bir günü yaşamaktayız. Her kıtasında ayrı bir iftihar, ayrı bir sevinç duyduğumuz milli marşımız mecliste çok beğenilen 7 eser arasından 1. olarak kabul edilmiştir. Seçildiği gün meclisimizde 3 kere okunmuş ve her defasında ayakta alkışlanmış olan böyle bir eserin her geçen gün daha çok sahip çıkmanın ve yüceltmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugünün vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve istiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u şükranla ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Programda İstiklal Marşı’nı güzel okuyanlara hediyelerin takdim edilmesi, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterimiyle son buldu.