Van’ın Erciş ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde Ercişli Emrah Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ercişli Emrah Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Fatmanur Albayrak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunup, tiyatro ve oratoryo gösteri yapıldı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nı yazma sürecinin anlatıldığı slayt gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu tarafından verilmesiyle son buldu.