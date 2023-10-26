Van’ın Erciş ilçesindeki Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı İmam Hatipler Haftası programı yapıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Erciş Ramazan Keserci Ortaokulu öğrencisinin okuduğu Kur’an Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet dileyerek, “Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden büyük dava ve ilim erbabı Celalettin Öktem hocamızı, diğer tüm alimlerimizi yad ediyorum. İmam hatip okullarımızı 72 yıldır bu konuma gelmesi için mücadele eden ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan kıymetli büyüklerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencisinden öğretmenine hizmetlisinden müdürüne tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan’ın da birer konuşma yapmasının ardından, öğrenciler şiir okuyarak ezgiler seslendirmesiyle program sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.