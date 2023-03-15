Van’ın Erciş ilçesine deprem bölgesinden gelen depremzedeler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen ve Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından başka illere göç eden vatandaşlardan Erciş ilçesi KYK yurtlarına yerleşen vatandaşlar için gönüllüler etkinlik tertip ettiler. Erciş KYK yurdu konferans salonunda gönüllülerin düzenlemiş olduğu etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, çeşitli ikramlar yapıldı, doğum günü pastaları kesildi, palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynandı. Etkinliği düzenleyenlerden Gülhan Şahin, “Deprem bölgesinden gelen ailelere Muhammet Keleş, Musap Yıldız, Van’dan gelen ekip ve hastane çalışanlarıyla birlikte böyle bir etkinlik yaptık. Umarım onları mutlu etmişizdir. Gayemiz onları mutlu etmek, acıları acımızdır. Çünkü aynı şeyi bizde yaşadık. İnşallah mutlu olmuşlardır” dedi.

Depremzede Esra ise “Kahramanmaraş’tan geldim. Çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel bir moral oldu. Rabbim bir daha böyle felaket yaşatmasın: Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Bu etkinliği düzenleyen ve emeği geçen her kese çok çok teşekkür ederiz minnettarız” dedi.