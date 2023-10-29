VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu’nun tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, daha sonra Tenzile Ana İlk ve Ortaokulunda devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Karaloğlu, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Şiirlerin okunduğu ve değişik gösterilerin yapıldığı program, bayram nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi son buldu.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, güvenlik görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.