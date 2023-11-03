Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Van Hububat Ambarı Oluyor” projesi kapsamında Erciş’teki çiftçilere sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Erciş Pancar Kooperatifi yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, “Valimiz Ozan Balcı’nın himayelerinde gerçekleştirilen ‘Van Hububat Ambarı Oluyor’ projesi kapsamında, siz kıymetli üreticilerimize yüzde 75 hibeli tohum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından dağıtılmaktadır. Bu vesileyle Valimiz Ozan Balcı’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece Erciş’te değil, 13 ilçemizin tüm çiftçilerine yönelik üretimi desteklemek amacıyla tüm kurumlarını seferber etmiş durumda. Bizlerin sizlerden beklediği, bu tohumları toprakla buluşturmaktır. En iyi şekilde en kaliteli şekilde üretimi, verimi elde etmektir. Bu işin amacına ulaşabilmesi için en büyük destek ve katkı sizlerdendir. Tek amacımız, tek isteğimiz bu ürünlerin toprakla buluşturulmasıdır. Ülkemize, yerelde ilçemize katma değer oluşturmasıdır. Bu vesile ile hepinize tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

‘Van Hububat Ambarı Oluyor’ projesi kapsamında şu ana kadar Erciş’te 176 üreticiye 142 bin 400 kilogram buğday, 285 üreticiye ise 276 bin 800 kilogram arpa tohumu dağıtıldığı belirtildi.

Programa; Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Erciş Pancar Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal, ilgili kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.