Van’ın Erciş ilçesinde ‘Çevre Enerji ve İklim Değişikliği Konferansı’ düzenlendi.

Erciş Bilim Bendi ve Bilim Şenliği bünyesinde Öğretim Üyesi Erdoğan Özel tarafından Atakan Çelik Kültür Merkezinde öğrencilere ‘Çevre Enerji ve İklim Değişikliği’ konulu bir konferans verildi. Konferansta konuşan Özel, Van Gölü’nün gün geçtikte kirlendiğine dikkat çekerek, “Tedbirlerimizi arttırmazsak, gelecekte Van’ı ve Bitlis’i terk etmek zorunda kalabiliriz. Bizler Van Gölü’nün mavi kalması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Eminim bizden sonra sizlerde Van Gölü’nün temiz kalması için çalışacaksınız. Çünkü gelecekte söz sahibi sizler olacaksınız” dedi.

Davetlilerle birlikte ‘Van Gölü mavi kalsın’ sloganını da söyleyen Özel, konferansta sorduğu soruları bilen öğrencilere ise hediyelerini takdim etti.