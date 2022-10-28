Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.
Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.
Erciş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı - Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.
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