Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu kurum amirleri, STK, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi aileleriyle bayramlaştı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu beraberinde Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile birlikte ilk önce Kaymakamlık’ta kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi ailelerinin bayramlarını kutladı. Daha sonra 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan ve halkın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlayan Erciş Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve jandarma personelinin bayramlarını kutladı. Kaymakam Memetbeyoğlu ve beraberindekiler son olarak ilçede ikamet eden şehit ailelerinden şehit Ensari Söner’in ailesini ve Kıbrıs Gazisi M. Hanifi Yavuz’u evinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaret esnasında şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verilerken, çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Şehit aileleri her zaman bizim için kıymetlidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin yanındayız. Onlara sonsuz saygı ve minnet duyuyoruz. Ramazan bayramı tüm ulusumuza mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin" dedi.