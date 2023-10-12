Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi işbirliği ile ilçede yürütülen asfaltlama çalışması devam ediyor.

Van genelinde yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerinde olduğu gibi Erciş’in mahalle ve caddelerini asfaltlamaya devam ediyor. Erciş’in Yukarı Çınarlı ve Yukarı Işıklı mahallerinde yollar asfaltlanırken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu da asfaltlama çalışması yapılan yerde incelemelerde bulundu. Asfaltlama çalışması hakkında bilgi alan Karaloğlu, asfalt dökme düğmesine de basarak startı.