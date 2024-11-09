Van’ın Erciş ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi.

Erciş’te ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonda; çeşitli ebat ve miktarlarda tabancalar, uzun namlulu silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Yapılan asayiş operasyonu çerçevesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele devam edecektir" denildi.