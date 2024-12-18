Van’ın Erciş ilçesinde 2 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. 2 otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.