Van’ın Erciş ilçesinde 2023 yılının ilk bebeği 2023’ün ilk dakikalarında dünyaya gelen İbrahim oldu.

Van’ın Erciş ilçesinde 2023 yılının ilk bebeği 2023’ün ilk dakikalarında dünyaya gelen İbrahim oldu.

Karakoç çiftinin 6. Çocuğu , Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2023’ün ilk dakikalarında 2 kilo 600 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Karakoç çifti bebeğe İbrahim adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu da, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 00.00 doğan İbrahim’e ise çeyrek taktı.

İbrahim’in annesi Neriman hanım yeni doğum yaptım kaymakam bey buraya geldi bebeğimi gördü nice yıllar diledi ona altın taktı ona çok teşekkür ediyorum biz Çaldırandan geldik gerçekten kaymakam beyi görünce çok mutlu oldum bebeğin ismini de İbrahim koyduk dedi.