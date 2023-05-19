Van’ın Erciş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

12 Dev Adam Spor Salonunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlama öncesi yönetici, öğrenci ve vatandaşlar Askerlik Şubesi önünden spor salonuna kadar kortej eşliğinde yürüyerek geldi. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından değişik gösteriler yapıldı. Hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.